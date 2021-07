Covid, che estate sarà. Il webinar del Gruppo Caltagirone Editore

Si terrà giovedì 8 luglio a partire dalle 9,30 in streaming sui siti internet di tutte le testate del Gruppo Caltagirone Editore (ilmessaggero.it, ilgazzettino.it, ilmattino.it, corriereadriatico.it e quotidianodipuglia.it), il webinar “Obbligati a crescere. Quale estate sarà: protetti dal Covid dalle ferie all’autunno”, appuntamento del ciclo MoltoSalute. L’evento vuole analizzare l’estate che ci attende, la fase di allentamento delle misure anti Covid, la ripresa del turismo e l’importante ruolo dei vaccini in questa nuova fase per l’economia e per il turismo in italia.

A introdurre i lavori sarà Il Presidente dell’Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro che farà un quadro sull’andamento delle vaccinazioni e su come viaggiare in sicurezza.

A partire dalle 9:50 Gina Gualano, Pneumologa dell’Unità operativa complessa Malattie infettive dell’apparato respiratorio dello Spallanzani di Roma, parlerà di Un’estate normale: prove di convivenza con il Covid -19. Corrado Moretti, Presidente Union of European Neonatal e Perinatal Societies e Francesco Le Foche, Immunologo del Policlinico Umberto I, dedicheranno la loro analisi all’Estate dei più piccoli. Alle 10.30 Emmanuele A. Jannini, Ordinario di Endocrinologia e sessuologia medica all’università di Tor Vergata, Pauline Raoul, Nutrizionista del Policlinico Gemelli e Aldo Morrone, Direttore Scientifico dell’Istituto dermatologico del San Gallicano, porteranno il loro contributo sul tema Siamo pronti per partire? Federica di Nardo, Digital content creator ed Elisa Paterlini Travel Blogger, entreranno nel vivo dell’esperienza vacanza, analizzando mete e stili dei nuovi turisti. Di Vacanze in Italia parleranno anche Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi, Alberto Tomasi, Presidente Medicina dei viaggi e delle migrazioni e Maurizio Pasca, Presidente Nazionale Silb-Fipe.

Infine, Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo dedicherà le sue analisi sul settore del turismo e sui possibili investimenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA