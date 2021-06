Covid, Draghi: «Finale degli Europei a Roma? Non in un Paese con tanti contagi»

Covid e Euro 2020. Il premier Mario Draghi si oppone a una finale degli Europei da giocare in un Paese con i contagi in crescita, come la Gran Bretagna in questo periodo. Lo ha detto lo stesso Draghi a Berlino, nel corso della conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel, rispondendo a chi gli chiedeva dell’opportunità di trasferire la finale da Londra a Roma, vista la crescita della variante Delta in Gran Bretagna.

«Ho intenzione di adoperarmi perchè la finale», degli Europei «non si faccia in un Paese in cui i contagi stanno aumentando velocemente» ha detto Mario Draghi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA