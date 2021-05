Covid, da lunedì tutta Italia in giallo. Le Regioni al Governo: «Reintrodurre la zona bianca»

A sette mesi dall'introduzione delle varie fasce di colori delle Regioni, per la prima volta tutta Italia entra interamente in zona gialla: da lunedì tutte le Regioni saranno nella fascia a più basso rischio da contagio di coronavirus, comprese le tre rimaste ancora in arancione, cioè Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, dopo il miglioramento dei dati delle ultime settimane e il monitoraggio Iss-Ministero della Salute di oggi.

Leggi anche > Dal 16 stop quarantena per chi viene da Paesi Ue: basterà tampone negativo

Ma c'è una novità: le Regioni hanno chiesto al Governo di cambiare i parametri per decidere le misure restrittive anti Covid. In particolare, proprio riguardo le varie fasce di colore, le Regioni hanno chiesto di introdurre la 'zona bianca', come accaduto già in Sardegna qualche settimana fa: come ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia, per la rimodulazione dei parametri la proposta delle Regioni per quanto riguarda l'incidenza «è che sotto i 50 casi ogni 100.000 sia prevista la zona bianca, dai 50 ai 149 la zona gialla, dai 150 ai 250 la zona arancione, sopra i 250 a rossa».

Leggi anche > La ragazza vaccinata con 4 dosi di Pfizer non sta bene. «Potremmo fare causa»

«Dopodichè - ha aggiunto - c'è un altro parametro: se si è sopra al 30% delle terapie intensive e del 40% delle aree non critiche si va in rosso. Oppure si va in arancione al 20% e al 30% delle terapie intensive». «Questa - ha sottolineato - è la proposta delle Regioni. Il fine settimana sarà foriero di una soluzione. Noi non vogliamo avere una posizione da irresponsabili. Però dobbiamo far presente che le vaccinazioni ci danno un contesto epidemiologico e sanitario diverso da un anno fa. Trovo ancora qualcuno che ragiona come fossimo al 21 febbraio del 2020».

Il monitoraggio Iss: Rt a 0,86

Scendono l'indice Rt e l'incidenza: la prima, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata, nel monitoraggio Iss-Ministero della Salute ora all'esame della cabina di regia, al valore di 0,86 rispetto a 0,89 della scorsa settimana. L'incidenza nell'ultima settimana sarebbe arrivata a 96 casi per 100 mila abitanti mentre la scorsa settimana era 123 casi su 100 mila.

La Sardegna, con 0.7, è la regione italiana con l'indice di trasmissibilità del Covid, l'R(t), più basso d'Italia. Non solo, l'Isola - che da lunedì prossimo passerà in zona gialla - ha di nuovo numeri da zona bianca: ha una classificazione di rischio basso, con un'incidenza di 41 casi per 100mila abitanti, dato più basso d'Italia insieme al Molise, e una percentuale di positività del 2,3%.

Nessuna Regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva. Quattro Regioni e province autonome hanno una classificazione di rischio moderato e sono Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria (nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) mentre le altre Regioni e Province hanno una classificazione a rischio basso. Due Regioni (Molise 1.08 e Umbria1.03 ) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l'uno.

Scende il numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: si tratta di 3 Regioni (Lombardia e Toscana sono sopra la soglia limite del 30% per le intensive mentre la Calabria è sopra la soglia limite del 40% per i reparti di area medica) contro le 5 della settimana precedente. Il tasso nazionale di occupazione in intensiva è sotto la soglia critica (23%), con una diminuzione di persone ricoverate che passa da 2.423 (04/05/2021) a 2.056 (11/05/2021). Anche il tasso di occupazione nei reparti ospedalieri di aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente: è pari al 24% rispetto la soglia di criticità stabilita al 40%. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 18.176 (04/05/2021) a 14.937 (11/05/2021).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA