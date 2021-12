Covid, da domani scatta l'obbligo vaccinale per prof, forze dell'ordine e sanitari. Cosa cambia e quali sono le sanzioni

Covid: da domani, 15 dicembre 2021, scatta l'obbligo di vaccino per determinate categorie. Lo prevede il decreto sul Super green pass, approvato lo scorso 26 novembre. Ecco per chi è previsto l'obbligo vaccinale e quali sono le sanzioni per chi non lo rispetta.

Obbligo vaccinale, tutte le categorie per cui è previsto

Il vaccino, già previsto per il personale sanitario e per i dipendenti delle Rsa, da domani diventerà obbligatorio per determinate categorie: comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (forze dell'ordine e forze armate); lavoratori della polizia locale e penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità; agenti dei servizi segreti; personale amministrativo della sanità; personale scolastico e dei centri di formazione (del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore). Per quanto riguarda le scuole, il Ministero dell'Istruzione ha precisato che l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, ma non i lavoratori esterni (come assistenti che si occupano di studenti disabili, addetti alle mense o alle pulizie, per cui basterà il green pass).

Obbligo vaccinale, quante dosi sono necessarie?

L'obbligo vaccinale riguarda non solo il primo ciclo (prima e seconda dose), ma anche il richiamo 'booster'. La terza dose andrà fatta a partire da cinque mesi dopo la seconda e non oltre il nono mese, termine di validità attuale del green pass.

Obbigo vaccinale, le sanzioni previste

Per chi non rispetta l'obbligo vaccinale, a meno di certificati medici che accertino un reale pericolo per la salute in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non sarà possibile lavorare. A certificare l'esenzione dovrà essere il medico di medicina generale. Chi non rispetta l'obbligo vaccinale sarà immediatamente sospeso, senza stipendio.

Chi si recherà comunque al lavoro, rischia una multa da 600 a 1.500 euro. Obblighi non solo per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro: chi non effettua i dovuti controlli sul rispetto dell'obbligo vaccinale rischia multe da 400 a 1.000 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 14:26

