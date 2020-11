Coronavirus in Italia, i positivi di oggi. Nuovo record di casi in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 7 novembre del ministero della Salute. Intorno alle 17 conosceremo i dati nazionali relativi alla pandemia. Intanto in Veneto è nuovo record di contagi in 24 ore, con 3.815 nuovi casi che portano il totale a 75.907. Sono 25 i decessi, con il totale che sale a 2.568. Cresce ulteriormente la pressione sulle strutture ospedaliere, con 1.410 ricoverati nei reparti ordinari (+109), e nelle terapie intensive, con 187 ricoverati (+13).

Il governatore della regione Luca Zaia si dice sicuro dell'efficacia delle attuali misure: «In Veneto non abbiamo in animo di mettere nuove restrizioni, pensiamo che siano sufficienti quelle attualmente in corso».

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Novembre 2020, 15:15

