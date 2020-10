Covid, contagi a scuola: 1.492 studenti positivi, 349 prof e 116 non docenti

Contagi a scuola. Dall'avvio delle lezioni gli studenti positivi in Italia sono 1492. Il personale docente che risulta contagiato è pari a 349 persone positive, sono 116 i casi di positivi tra il personale non docente: per gli studenti la percentuale è dello 0,021% .





I dati si evincono sulla base delle percentuali del contagio nelle scuole che ha reso noti la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina al termine dell'incontro con il Cts e l'Iss.



«Dalle prime valutazioni fatte è emerso che, ad oggi, la scuola non ha avuto impatto sull'aumento dei contagi generali, se non in modo molto residuale», ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.







«In particolare, secondo i dati emersi dal monitoraggio condotto dal Ministero dell'Istruzione, con la collaborazione dei dirigenti scolastici, nelle prime due settimane di lezioni, dal 14 al 26 settembre, il personale docente che risulta contagiato è lo 0,047% del totale (349 casi di positività), si parla dello 0,059% (116 casi) per il personale non docente, per gli studenti la percentuale è dello 0,021% (1.492 casi). Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA