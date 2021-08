Covid, cluster in famiglia di non vaccinati: ricoverati bimbo di 2 anni e la madre. Il padre è in rianimazione

Cluster in una famiglia di non vaccinati: bimbo in ospedale. Sono ben sette i casi di Covid riscontrati tra i membri di una famiglia di non vaccinati residenti a Formia, in provincia di Latina.

Il cluster ha costretto al ricovero in ospedale anche un bimbo di due anni, come riporta il quotidiano Il Mattino: al piccolo è stata riscontrata una polmonite. Il più grave però è il padre del bambino, un impiegato delle poste di circa 40 anni, ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma. I

ll figlio è invece ricoverato al Bambino Gesù di Palidoro insieme alla madre. Contagiati anche due zii e altri parenti

