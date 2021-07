Cittadino cinese ricoverato a gennaio 2020 con sintomi simili al Covid nel Bergamasco: la cartella consegnata all'avvocato

Un cittadino cinese sarebbe stato ricoverato con il Covid già a Gennaio del 2020, quando ancora in Italia la pandemia sembrava essere lontana. Alcuni ignoti avrebbero consegnato all'avvocatessa Consuelo Locati, rappresentante dei famigliari delle vittime del virus, una cartella clinica di un cittadino cinese ricoverato nel gennaio del 2020 all'ospedale di Seriate con sintomi simil Covid.

Secondo quanto riporta FanPage l'uomo sarebbe rimasto in ospedale fino al 17 febbraio, diversi giorni prima del primo caso accertato del paziente di Codogno. Da allora non si hanno sue tracce: non è quindi al momento noto se il cittadino, residente nella Bergamasca, sia ancora in vita o meno. Ora la procura sta indagando per capire eventualmente perché non è stato fatto un tampone e, data l'imminente minaccia dell'epidemia, non fu segnalato il caso.

