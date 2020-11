Il chirurgo estetico: "Il Covid ha aumentato la voglia di bellezza. Mai visti tanti pazienti, sia donne che uomini"

Dottor Francesco Madonna Terracina (nella foto), chirurgo estetico a Roma, con il Covid è cambiato l’approccio dei suoi pazienti?

«Dopo il primo, totale lockdown la risposta in termini numerici dei pazienti è stata a dir poco sorprendente. Le richieste per interventi di chirurgia estetica sono aumentate di almeno il 30-40% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti».

Quali le maggiori richieste di intervento?

«Mastoplastiche, rinoplastiche, liposuzioni e blefaroplastiche (cioé la plastica delle palpebre) le più gettonate. Ma pure le tecniche non invasive di medicina estetica hanno beneficiato di un importante incremento, con particolare predilezione per i trattamenti del corpo».

Voglia di tornare a vivere oppure il boom si spiega anche con altro?

«Il senso di precarietà vissuto durante il lockdown ha in un certo senso “liberato” molte persone da paure e dubbi che li avevano fatto esitare in precedenza».

Sta dicendo che il ricorso alla medica estetica fa rima con il voler essere ancora più attraenti post Covid?

«Nei pazienti è aumentato il desiderio di fare qualcosa per “se stessi”, grazie a metodiche in grado di migliorare l’estetica del viso o del corpo».

La pandemia cosa ha cambiato per voi chirurghi?

«Mascherine, copriscarpe, visiera ed igienizzanti per medici e pazienti erano già buone regole. Ora c’è la prescrizione del tampone per colo che decidono di sottoporsi ad un intervento. Le procedure mediche e chirurgiche vengono gestite nella più totale sicurezza».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 08:00

