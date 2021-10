Covid, cala ancora l'incidenza: Rt stabile a 0,83. Calano i ricoveri, solo il Lazio a rischio moderato

Stabile l'Rt, continua a calare l'incidenza. Dati ancora in miglioramento dal monitoraggio Iss-Ministero della Salute: il valore dell'incidenza dei casi da Covid è di 37 per 100mila abitanti nella settimana dal 24 al 30 settembre 2021, contro i 45 della settimana precedente. Nel periodo 8-21 settembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,83 (range 0,81 - 0,85), sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 0,82.

L'incidenza, si rileva nel monitoraggio settimanale, si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento, ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Una sola Regione, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato. Le restanti 20 Regioni/Province autonome risultano classificate invece a rischio basso. Continua anche se in modo lieve l'occupazione dei malati di Covid nei reparti ospedalieri.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva continua a scendere e raggiunge il 5,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 516 (21/09/2021) a 459 (28/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,9%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.937 (21/09/2021) a 3.418 (28/09/2021).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA