Covid, le nuove misure: «Super Green pass ai vaccinati, nessuna chiusura». Ma in zona rossa lockdown per tutti

È terminata la cabina di regia sulle nuove misure anti Covid alla presenza del premier Mario Draghi, dei capi delegazione di maggioranza, del coordinatore del Cts Franco Locatelli e del presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Le novità sono notevoli e riguardano soprattutto il Green pass, con una decisa stretta sui no-vax e forti limitazioni ai non vaccinati nelle zone gialle e arancioni. Nelle zone rosse invece le limitazioni continueranno a valere per tutti.

Covid, le nuove misure del Governo

Il Super Green pass, con le nuove regole per rallentare il contagio da Covid e le limitazioni per i non vaccinati, dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre, scrive l'agenzia ANSA. La data potrebbe però ancora cambiare: l'orientamento dovrà essere confermato poi dal Consiglio dei ministri, dopo confronto con le Regioni. Cambia anche la durata del Green pass, che dovrebbe valere non più per 12 mesi ma per 9 mesi, e verranno aumentati e intensificati i controlli.

Zone gialle, arancioni e rosse

Non scatteranno più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi i non vaccinati o guariti dal Covid saranno limitati nell'accesso al bar, ristorante o in palestra e avranno limitazioni anche negli spostamenti. L'obiettivo - spiegano fonti governative - è tenere aperte il più possibile le attività. Non cambieranno invece le regole in zona rossa, quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati.

Via le Regioni a colori, anzi no

Resterà dunque il sistema a colori varato dal secondo governo Conte e confermato poi dal governo Draghi: inizialmente sembrava che il sistema di chiusure in base all'incidenza del virus e le situazioni negli ospedali potesse essere accantonato, sostituito da una semplice stretta sui non vaccinati senza distinzioni per aree di colore. Lockdown circoscritti - in situazioni particolarmente critiche - potranno inoltre essere decisi localmente dai singoli amministratori, riferiscono fonti presenti all'incontro.

Stretta contro i no-vax

Il governo sceglie dunque la linea dura per arginare la quarta ondata, scrive l'agenzia Adnkronos. Nel corso della riunione sarebbe prevalsa la decisione di una stretta sui no vax già in zona bianca, aprendo le attività ricreative solo a coloro in possesso del cosiddetto super green pass, ovvero per chi è vaccinato o guarito. La stretta dunque non dovrebbe arrivare solo dove salgono i contagi e le situazioni negli ospedali sono più critiche -ovvero dall'area gialla a salire- ma dappertutto e senza distinzioni di sorta.

