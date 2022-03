Covid, Brusaferro: «Considerare la pandemia come sindemia». Ecco cosa significa

Covid, da pandemia a sindemia. Ma cosa vuol dire? «Dobbiamo considerare questa pandemia dentro una logica di sindemia, dove cioè aspetti biologici e aspetti sociali interagiscono e nella loro interazione si definiscono anche i livelli di rischio e di suscettibilità delle persone e delle comunità. Che è esattamente l'obiettivo della sanità pubblica», ha detto questa mattina il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, durante il convegno «Prospettive per la sanità pubblica alla luce della pandemia Sars CoV-2», organizzato a Bari in occasione della prima Giornata nazionale di educazione e prevenzione.

«In questa logica - continua Brusaferro - il servizio sanitario nazionale si è rivelato uno strumento potentissimo, essenziale». E ha aggiunto: «La sindemia dev’essere gestita nei quartieri, nelle famiglie, nelle case. Sappiamo che non saremo mai del tutto al sicuro fino quando tutto il pianeta non sarà al sicuro». «Il virus continua a mutare, ma grazie ai vaccini - ha detto Brusaferro - è la prima volta nella storia del mondo che con misure di sanità pubblica riusciamo a modellare una pandemia. Guardare i numeri di casi censiti nella prima ondata rispetto a quelli di quest'ultima con la variante Omicron, ci dà la dimensione di come sia evoluta la pandemia ma anche come la nostra capacità di gestione sia evoluta».

«Gli ultimi dati rivelano il grande successo della campagna vaccinale, come dimostra la curva dell'incidenza della pandemia aggiornata a questa settimana, soprattutto nella fascia di età over 50: si riducono i ricoveri, si riducono anche le infezioni e praticamente quasi si azzerano o comunque si riducono moltissimo sia gli impegni rispetto alla terapia intensiva sia il rischio di mortalità», ha concluso il presidente dell'Iss.

Da pandemia a sindemia: cosa significa

Il termine sindemia è stato ideato dall’antropologo Merrill Singer e indica l’approccio alla lotta alla malattia che porta con sé permette di studiare con maggiore efficacia la sua diffusione ed evoluzione all’interno di un specifico contesto sociale, politico e storico. Nella sindemia, infatti, interagiscono diversi elementi, tra cui quelli biologici e sociali, che alterano e modificano di continuo gli stati e le condizioni di salute, e modificando la suscettibilità delle persone. Diventa necessario considerare anche l’impatto delle altre malattie e le differenze ambientali o socio-economiche. In questo contesto, le fasce svantaggiate della popolazione risultano a maggior rischio di patologie come obesità, diabete, malattie cardio-vascolari e respiratorie, che possono aggravare le conseguenze del Covid. Solo tenendo conto di tutti gli elementi, è possibile elaborare delle strategie efficaci contro patologie come il Covid-19.

