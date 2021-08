Covid, Brunetta: «A settembre ragazzi a scuola e pubblica amministrazione in presenza»

«Vaccini e riforme sono l'antidoto migliore contro l'incertezza causata dalle varianti. Sono la nostra assicurazione sul futuro. Ma bisogna muoversi subito: per essere sostenuti, i ritmi di crescita che stiamo registrando richiedono un Paese che si riprende la sua normalità. Da settembre i nostri ragazzi devono rientrare a scuola e la pubblica amministrazione deve tornare a lavorare in presenza al massimo delle sue potenzialità». Lo sottolinea il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in un'intervista a Il Sole 24 Ore.

Covid, vaccini: «Il 60% popolazione over 12 ha completato il ciclo»

