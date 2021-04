Covid 19 in Italia, il bollettino di sabato 3 aprile 2021 del Ministero della Salute: i dati ufficiali saranno diffusi come sempre nel pomeriggio. Tutti i dati ufficiali su leggo.it. In arrivo i primi dati dalle regioni.

Ieri i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 21.932 su 331.154 tamponi (ieri erano stati 23.649 su 356.085 tamponi). 481 i morti di oggi (ieri erano stati 501). Con 19.620 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 565.295, 1.816 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 2.202 unità.

I dati delle Regioni

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 341.218 casi di positività, 1.789 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,6%. Purtroppo, si registrano 38 nuovi decessi: 3 a Parma (due donne di 46 e 86 anni e un uomo di 86); 3 a Reggio Emilia (due donne, di 52 e 77 anni, e un uomo di 90); 10 a Modena (cinque donne di 79, 80, 87, 92 e 97 anni e cinque uomini di 74, 80, 81, 82 e 96 anni); 9 a Bologna (tre donne di 87, 91 e 92 anni e sei uomini di 58, 63, due di 70 - di cui uno residente a Imola - poi 81 e 83 anni). Ancora, 8 a Ravenna (una donna di 95 anni e sette uomini, di 60, 70, 82, 83, 84, 91 e 92 anni), 2 a Forlì (due uomini di 72 e 79 anni), 1 a Cesena (un uomo di 68 anni) e 2 a Rimini (una donna di 69 anni e un uomo di 82). Nessun decesso a Piacenza e Ferrara. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.078.

Puglia

Su 13.636 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 23 decessi e 2.142 casi positivi, con un tasso di positività del 15.7%. I nuovi infetti sono così censiti: 711 in provincia di Bari, 173 in provincia di Brindisi, 183 nella provincia BAT, 241 in provincia di Foggia, 256 in provincia di Lecce, 574 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I 23 decessi sono stati registrati: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.912.783 test. 144.505 sono i pazienti guariti. 50.166 sono i casi attualmente positivi.

Veneto

Sono 1.563 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di stamane della Regione. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 387.601. Gli attuali positivi sono 37.503. Si registrano 32 decessi, con il totale a 10.714. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.652 pazienti, 279 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 286 (-13).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-venerdì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: con un numero di tamponi che cala, crescono nettamente i decessi, mentre i contagi stanno lievemente scendendo. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 97.187 (venerdì scorso erano 101.561, due settimane fa 109.392), mentre i morti sono 2.395 (2.314 venerdì scorso, 2.096 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.496.603, a fronte dei 1.572.606 di una settimana fa e dei 1.636.033 test di due settimane fa.

