Covid Italia, il bollettino di oggi sabato 23 gennaio: i dati delle Regioni. A partire dalle ore 17 saranno diffusi i dati quotidiani completi sulla situazione del virus in Italia con il numero di contagi e delle nuove vittime in Italia che leggo.it come sempre seguirà in diretta.

Già comunicati i dati in Veneto: il bollettino di oggi, 23 gennaio 2021. Rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera i nuovi contagi oggi sono 526, il numero dei positivi da inizio pandemia sale a 304.717 ma il numero degli attualmente positivi è ben sotto quota 50mila a : 47.541 altri duemila meno di ieri, in Veneto quindi i contagiati si sono dimezzati in poco più di 20 giorni. Purtroppo si registrano ancora vittime: 30 le persone morte nella notte, sempre rispetto al report delle 17 di ieri, il totale delle vittime sale a 8.531. Le province con più casi sono Padova e Vicenza, praticamente appaiate con 100 casi, tutte sotto tale quota le altre. Treviso, Venezia, Verona, Belluno e Rovigo.

Sono 520 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti. L'età media dei nuovi positivi è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

Dei 21 nuovi decessi 9 uomini e 12 donne con un'età media di 85,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 5 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 2 residenti fuori Toscana.

