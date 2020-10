Coronavirus, boom di casi in Puglia: oggi 315 nuovi positivi. È il dato più alto dall'inizio della pandemia

Salgono i contagi in tutta Italia e anche in Puglia, dove oggi mercoledì 14 ottobre i nuovi casi registrati sono 315, su 5.844 test per l'infezione da Covid19. Si tratta del numero più alto mai registrato nella regione dall'inizio della pandemia, compreso il periodo del lockdown: il record precedente era di 249 nuovi casi, risalente allo scorso 9 ottobre.

Leggi anche > Covid, l'allarme di Crisanti: «Possibile lockdown a Natale»​

Due i decessi, uno in provincia di Bari e l'altro nel Foggiano. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 467.815 test e sono 5.317 i pazienti guariti. ll totale dei casi positivi in Puglia è di 10.164 e I casi attualmente positivi sono 4.229. I nuovi contagi sono 169 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia Bat, 55 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 37 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

IL BOLLETTINO DI OGGI IN PDF



71 POSITIVI IN UNA RSA NEL BARESE Un focolaio nella Residenza sanitaria assistenziale per anziani 'Giovanni XXIII' con 71 positivi al Covid19, dei quali 59 anziani su 62 e 12 dei 22 operatori sanitari, ha spinto il sindaco di Alberobello, in provincia di Bari, Michele Longo, a emettere un'ordinanza in via cautelativa che prevede la chiusura da oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti paritari fino a venerdì 16 ottobre. In via cautelativa si fermano inoltre tutte le attività sportive di base, in accordo con le stesse società. Chiusi al pubblico anche gli uffici comunali fino a lunedì.

«Tutti i protocolli previsti in questi casi sono stati adottati con puntualità e persino giocando d'anticipo», precisa il sindaco Longo. «Nella struttura sono stati osservati scrupolosamente tutti i protocolli a tutela degli ospiti e degli operatori. È un momento delicato ma che stiamo affrontando con attenzione lucidità». Al momento, precisa il primo cittadino, «solo 4 ospiti della struttura hanno sintomi febbrili». Il sindaco è in contatto costante con le autorità sanitarie competenti. La casa di riposo è isolata. I tre anziani negativi si trovano in un'altra ala della struttura e sono assistiti dalle suore che sono risultate negative al tampone.

«I restanti pazienti positivi, in queste ore, sono stati assistiti da alcuni operatori sanitari positivi che stoicamente sono rimasti all'interno in attesa di essere sostituiti da altro personale», spiega Longo. «A loro va il grande grazie di tutta la comunità di Alberobello per il senso del dovere e la professionalità». Il Comune ha già chiesto e ottenuto il cosiddetto commissariamento sanitario che prevede la sostituzione di tutti gli operatori per garantire la continuità assistenziale degli ospiti. La chiusura delle scuole «contribuisce per le autorità sia locali che sanitarie ad adottare accorgimenti e provvedimenti per contenere e prevenire la diffusione da Covid sul territorio comunale perché in quanto al momento è necessario salvaguardare la salute degli studenti nonché di tutto il personale docente e non docente, le famiglie, gli anziani».

La decisione di fermare gli sport di base è stata presa stamattina in accordo con le associazioni «in via precauzionale». «Ringrazio le società sportive per il senso di responsabilità dimostrata», dice l'assessore allo Sport, Antonella Ivone. «La decisione dell'amministrazione di fermare temporaneamente lo sport di base è stata piena in accordo con i dirigenti delle associazioni in via preventiva per tutelare la salute di tutti noi alla luce della situazione delle ultime ore e che è in continua evoluzione, ma per la quale, ora più che mai, occorre l'impegno e lo sforzo di tutti noi al fine di evitare il più possibile che il focolaio possa crescere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA