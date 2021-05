Bollettino Covid di venerdì 28 maggio: 126 morti e 3.738 nuovi positivi. Oltre 500 ricoverati in meno

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 28 maggio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 3.738 su 249.911 tamponi (ieri erano stati 4.147 su 243.967 tamponi). Sono 126 i morti di oggi (ieri erano stati 171). Con 10.534 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 246.270, 6.923 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 6.836 unità.

Leggi anche > Vaccino, dal 3 giugno prenotazioni aperte a tutti senza fasce di età

Il tasso di positività è oggi dell'1,49% (ieri era stato del 1,69%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 125.919. Dei 126 morti di oggi 29 vengono dalla Lombardia, 16 dalla Toscana, 15 dalla Campania, 11 dal Lazio e 10 dalla Puglia. La regione più colpita è la Lombardia con 661 casi, seguita da Campania (477), Sicilia (418), Toscana (301), Lazio (296), Piemonte (279), Emilia Romagna (258) e Puglia (250). Ben dieci regioni sotto i cento casi, nessuna oltre i mille, solo una oltre i 500.

Leggi anche > Covid nel Lazio, 11 morti e 296 nuovi positivi (168 a Roma)

Covid in Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-venerdì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 17.536 (venerdì scorso erano 24.372, due settimane fa 35.530), mentre i morti sono 694 (872 venerdì scorso, 1.094 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.114.967, a fronte dei 1.189.825 di una settimana fa e dei 1.308.384 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 28 maggio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 4.209.707, di cui 125.919 morti e 3.837.518 dimessi e guariti, 10.534 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 246.270, ieri erano 253.193, un calo di 6.923 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 249.911 (ieri erano stati 243.967). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 65.673.453, mentre il totale delle persone testate è di 27.959.544.

Del totale dei positivi sono 237.936 quelli in isolamento domiciliare (-6.344), 7.192 ricoverati con sintomi (-515) mentre i malati in terapia intensiva sono 1.142 (-64) di cui 248 in Lombardia (-12), 159 nel Lazio (-6), 110 in Toscana (-9) e 109 in Emilia Romagna (-2). Gli ingressi in terapia intensiva sono oggi 41 (+3 rispetto a ieri): il dato peggiore è del Piemonte (10) seguito da Emilia Romagna (6), Lazio (5), Lombardia, Veneto e Campania (4).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA