Covid, il bollettino di oggi: impennata di morti (176): il dato più alto da marzo scorso. 120.683 nuovi contagi

di Redazione web

Covid, il bollettino di oggi martedì 19 luglio 2022 in Italia. Nelle ultime 24 ore 120.683 contagi e ben 176 morti: il dato più alto dall'8 marzo scorso. Con 519.284 tamponi, il tasso di positività è al 23,2%, in lieve aumento (ieri era al 23%).

COVID: IL BOLLETTINO DI OGGI

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+127 per un totale di 10.975), mentre calano nelle intensive (-4 per un totale di 413). Ieri i contagiati erano stati 31.205, ma si trattava dei tamponi effettuati domenica quando solitamente i dati calano. I morti erano stati 112 e avevano superato la soglia dei 170mila dall'inizio della pandemia.

Il bollettino odierno del ministero della Salute registra che in Lombardia sono 18.180 i nuovi casi, in Campania 14.585 e in Veneto 12.477. Anche il Lazio ha superato i 10mila nuovi contagi. Gli attualmente positivi sono 1,45 milioni, dei quali 1,44 milioni in isolamento domiciliare, 10.975 ricoverati nei reparti ordinari (+127) e 413 in terapia intensiva (-4). Nelle ultime 24 ore sono 122.381 le persone dimesse o guarite

Covid, il bollettino di oggi: impennata di morti (176). E' il dato più alto da marzo scorso https://t.co/0Oqr3ivN6l — Leggo (@leggoit) July 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA