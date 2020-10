Sono 5.456 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 26 vittime, secondo il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute. In calo i tamponi, che oggi sono 104.658, quasi 29mila in meno di ieri. Aumentano le terapie intensive: +30 rispetto a ieri.

In Italia si sono registrati altri 5.456 casi di coronavirus (ieri erano stati 5.724), a fronte di 104.658 tamponi effettuati (ieri erano stati oltre 130mila). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 26, portando il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia a 36.166. Bene il numero dei guariti: oggi sono stati 1.184. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia (1.032), seguita dalla Campania (633) e dalla Toscana (517).

Il dettaglio delle Regioni

Lazio stabile, 371 nuovi casi

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, comunica che su quasi 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 371 nuovi casi di coronavirus, 4 decessi e 30 guariti. LEGGI ANCHE Covid, Arcuri: «Test rapidi dai medici di base, entro una settimana avremo nuovi strumenti» D'Amato ha dichiarato: «Nel Lazio per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione ma non bisogna abbassare la guardia , occorre essere rigorosi nei comportamenti. I drive-in migliorano le prestazioni grazie anche al potenziamento della rete. Da domani nuovi drive su prenotazione della Asl Roma 1 presso il Cristo Re (pedonale) e IDI. Sempre da domani Tarquinia, Ladispoli, Gaeta, Labico e Monterotondo Scalo. Martedì quello di Albano e mercoledì Civita Castellana. Si sta approntando anche una linea dedicata ai più fragili che avranno un fast track previa prenotazione. A regime grazie anche alla possibilità di fare il tampone rapido anche dai medici di famiglia che manifesteranno interesse, la rete di sorveglianza risulterà fortemente potenziata. Accanto ai 65 laboratori privati autorizzati che possono fare i tamponi a risposta rapida».

Abruzzo, 77 nuovi casi

Settantasette i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.278 tamponi. Del totale, 39 nuovi casi fanno riferimento all'Aquilano, 16 al Chietino, 13 al Teramano e sette al Pescarese, mentre per due sono in corso accertamenti sulla residenza. Gli attualmente positivi salgono a quota 1.417. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono sette in più nelle ultime ore, per un totale di 124, di cui 8 in terapia intensiva (+1). I positivi di oggi hanno età compresa tra 4 e 86 anni.

Toscana, 517 positivi da ieri

In Toscana sono 18.160 i casi di positività al Coronavirus, 517 in più rispetto a ieri (350 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 10.844 (59,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 839.508, 11.394 in più rispetto a ieri. Sono 8.150 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,3% è risultato positivo. Si registra un nuovo decesso: una donna di 76 anni residente in provincia di Grosset Gli attualmente positivi sono oggi 6.142, +8,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 217 (27 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (1 in più). L'età media dei 517 casi odierni è di 44 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 30% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). Complessivamente, 5.925 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (475 in più rispetto a ieri, più 8,7%). Sono 12.891 (457 in più rispetto a ieri, più 3,7%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 217 (27 in più rispetto a ieri, più 14,2%), 31 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 3,3%).

Puglia, superata di nuovo la soglia dei 200 casi

Ha di nuovo superato quota 200, e cioè 212 su 3887 tamponi, il numero dei positivi al Covid-19 oggi in Puglia: 71 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 26 nella provincia Bat, 95 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Ieri erano stati 184 su 5189 test. Oggi quindi aumentano i casi rispetto a fronte di un calo dei test. È stato registrato un decesso in provincia di Foggia come ieri. In tutto i decessi raggiungono quota 608. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 453.950 test. Sono 5.097 i pazienti guariti (+25 rispetto a ieri) e 3.807 i casi attualmente positivi (+ 96), dei quali 322 ricoverati (dato stabile) e 3485 a domicilio (+96). Degli attuali positivi lo 0,6% si trova ricoverato nelle terapie intensive e il 7,9% negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 9512, così suddivisi: 3.789 nella provincia di Bari; 872 nella provincia di Bat; 803 nella provincia di Brindisi; 2.363 nella provincia di Foggia; 889 nella provincia di Lecce; 723 nella provincia di Taranto; 71 attribuiti a residenti fuori regione (1 eliminato da database); 2 provincia di residenza non nota.I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Marche, 108 nuovi positivi

Sono 108 i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi (1.438 tamponi testati), il numero più alto dalla scorsa estate quando in varie occasioni i contagi sono risultati azzerati. Nella provincia di Ascoli Piceno ci sono 33 casi, 31 nella provincia di Ancona, 28 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Fermo e 4 da fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in setting domestico (41 casi), contatti stretti di casi positivi (12 casi), 1 caso riscontrato dallo screening nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (4 casi), contatti in ambiente di vita/divertimento (11 casi), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (5 casi). Di 5 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.385 tamponi: 1.438 nel percorso nuove diagnosi e 947 nel percorso guariti.

