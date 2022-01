Covid, il bollettino di oggi lunedì 24 gennaio: positivi e decessi nelle ultime 24h

Covid Italia, il bollettino di oggi lunedì 24 gennaio 2022. I dati sui nuovi contagi e le vittime arrivati dal ministero della Salute.

Ricordiamo che ieri in Italia ci sono stati 138.860 nuovi casi di coronavirus a fronte di 933.384 tamponi effettuati (mentre sabato 22 gennaio l'incremento era stato di 171.263 con 1.043.649 test). Sempre ieri, domenica 23 gennaio, stati registrati altri 227 decessi (contro i 333 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 143.523. In terapia intensiva sono ricoverati 1.685 pazienti (+9) mentre i guariti sono 131.303. Tasso di positività al 14,9%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA