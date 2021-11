Covid, il bollettino di oggi: 6.032 nuovi contagi e 68 morti. I positivi tornano sopra quota 100mila

Sono 6.032 i nuovi contagi Covid (+1.835) con 645mila tamponi (circa 400mila in più rispetto a ieri). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 68 decessi, più che raddoppiati rispetto a ieri (+36), e un tasso di positività dello 0,9% (-0,8%).

In Veneto sono stati rilevati 883 nuovi casi, in Lombardia 849 e nel Lazio 773. Gli attualmente contagiati risalgono oltre quota 100mila (100.205, +1.430) dei quali 3.436 ricoverati nei reparti ordinari (+74) e 421 in terapia intensiva (+6). Restano in isolamento domiciliare 96mila pazienti mentre sono 4.613 le persone dimesse o guarite.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.818.705, i morti 132.491. I dimessi e i guariti sono invece 4.586.009, con un incremento di 4.613 rispetto a lunedì. Sono 645.689 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Ieri erano stati 249.115.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 17:54

