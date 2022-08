Covid, il bollettino di oggi venerdì 26 agosto: 21.998 nuovi casi e 99 morti

Sono 21.998 i nuovi casi di coronavirus e 99 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi. Sono 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari al 14,8%. Sono i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi da coronavirus.

Sono 231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-3), mentre gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.827, nelle ultime 24 ore 177 in meno. Gli attualmente positivi sono 697.822, rispetto a ieri 13.490 in meno. Dimessi e guariti sono 20.894.012 (+35.386) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.767.060 e quello dei decessi è di 175.226.

