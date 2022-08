Covid, il bollettino di oggi giovedì 25 agosto 2022: 24.438 nuovi contagi e 84 morti

Sono 24.438 i nuovi casi di Covid (25.389 ieri) e 84 i morti (112 ieri) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. Sono 154.143 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore (174.227 ieri) che fanno rilevare un tasso di positività al 15,2% (14,6% ieri) . In calo i ricoveri con sintomi (-166 da ieri per un totale di 6.004) e le terapie intensive (-5 da ieri per un totale di 234).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 16:04

