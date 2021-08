Covid Italia, bollettino oggi 20 agosto: 7.224 casi e 49 morti. Tasso di positività al 3,3%

Covid Italia, il bollettino di oggi venerdì 20 agosto 2021. Sono ​7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.260. Sono 49 invece le vittime in un giorno, rispetto alle 55 di ieri. Sono 220.656 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 206.531. Il tasso di positività è del 3,3%, ieri era al 3,5%. Aumentano i ricoveri (+65), diminuiscono le terapie intensive (-5).

I dati di oggi

Lazio

Nel Lazio oggi si registrano 661 nuovi casi positivi compresi i recuperi (+113), 7 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (+2), le terapie intensive sono 67 (+2), i guariti sono 764. I casi a Roma città sono a quota 315. Lazio rischio basso.

Campania

In Campania il tasso di positività rallenta la sua corsa e passa dal 4,48% al 4,12%; i positivi sono 539 su un totale di 13.080 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 5 a cui si aggiungono altre due persone morte in precedenza ma registrate ieri. Sostanzialmente stabile l'occupazione delle terapie intensive, 22 rispetto rispetto al dato precedente di 23; crescono i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 340 di ieri ai 348 di oggi.

Toscana

Ancora consistente l'aumento nelle 24 ore dei nuovi positivi in Toscana: il report odierno della Regione registra ancora 700 nuovi casi Covid (età media 37 anni, il 56% è sotto i 39 anni) e altri quattro morti in un giorno. Gli ultimi decessi sono stati a Firenze (due), Pisa e Arezzo e portano a 6.970 il totale delle vittime. L'incremento generale dei nuovi casi è del +0,3% sul totale del giorno precedente e porta il numero a 265.118 positivi rilevati dall'inizio della pandemia.

Veneto

Sono 505 i nuovi positivi al Covid registrati in Veneto. Lo annuncia il Governatore Luca Zaia,

spiegando che il totale sale a 448.229. I decessi nelle ultime 24 ore sono 3 (11.663 il totale). L'incidenza dei positivi è di 1,37% su 36.903 tamponi effettuati. Ci sono 272 persone ricoverate (+7), 224 in area non critica.

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 405.718 casi di positività, 637 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%.

Basilicata

Nelle ultime 24 ore, in Basilicata sono stati esaminati 931 tamponi, 45 dei quali sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche 30 guarigioni. Il bollettino riporta un aumento di due unità (da 37 a 39) delle persone ricoverate in ospedale, due della quali curate in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.195. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri ne sono state eseguite 3.609. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 384.615 (69,5 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 303.174 (54,8 per cento).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,27%. Sono inoltre 2.128 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,52%). Non si registrano decessi; scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva; sono 28 i ricoverati in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute.

