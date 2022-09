Covid, il bollettino di oggi domenica 11 settembre: 12.317 nuovi contagi e 34 morti

Sono 12.317 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 15.565 di ieri, per un totale di 22.048.032 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 34, contro i 18 di ieri, per un totale di 176.209 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 108.644, contro i 140.365 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta all'11,3 per cento, contro l'11,1 per cento di ieri.

Gli attualmente positivi sono 471.849. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 180, sette in più di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 3.923, tredici in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 25.371, per un totale di 21.399.974 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (1.851), Lazio (1.256) e Veneto (1.223).

