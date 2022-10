Covid, il bollettino di oggi mercoledì 5 ottobre: 45.225 nuovi contagi, aumentano terapie intensive e ricoveri

Bollettino covid di oggi mercoledì 5 ottobre 2022. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 45.225 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 224.969 tamponi effettuati. Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui si contano altri 43 morti.

Il tasso di positività si attesta al 20,1%, mentre i guariti odierni sono 27.251. In crescita le ospedalizzazioni: +16 terapie intensive, +259 ricoveri ordinari.

COVID: I DATI DALLE REGIONI

In Lombardia sono 8.498 i nuovi positivi, in Veneto 6.509 e in Piemonte 4.899. Gli attualmente contagiati salgono a 509mila (+17mila) dei quali 504mila in isolamento domiciliare, 5.073 ricoverati nei reparti ordinari (+259) e 171 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono 27.251 le persone dimesse o guarite.

