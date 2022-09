Covid, il bollettino di oggi mercoledì 28 settembre 2022: 36.632 nuovi casi e 48 decessi. Tasso di positività al 18,4%

Covid in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 28 settembre 2022. Sono 36.632 i nuovi casi di coronavirus e 48 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati sono 198.918 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,4%. Aumentano i ricoveri, 62 in più di ieri e 3.715 in totale, e i pazienti in terapia intensiva, 139 in totale e 11 in più di ieri.

Covid in Lombardia: 6.546 nuovi positivi e 6 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 33.378 tamponi effettuati, sono 6.546 i nuovi positivi (19,6 per cento). I ricoveri nelle terapie intensive aumentano di uno, raggiungendo quota 8, come quelli nei reparti che salgono di 19 per un totale di 517. Si registrano 6 decessi.

