di Redazione web

Covid in Italia, il bollettino di oggi martedì 18 ottobre 2022: sono 58.360 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 13.439 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 113, contro le 93 di ieri. Il tasso di positività è del 17,7% (ieri era 15,95%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 329.569, contro gli 84.220 del giorno precedente.

In aumento i ricoveri, stabili le terapie intensive

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.172.370. Sono 254 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 254), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6993, ossia 65 in più rispetto ai 6.928 di ieri. Gli attualmente positivi sono 543.207. Dimessi e guariti sono 22.450.969 , mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.194.

#covid, il #bollettino di oggi martedì 18 ottobre 2022: 58.360 nuovi casi e 113 morti. Tasso di positività al 17,7% https://t.co/nF0G6Y3v1N — Leggo (@leggoit) October 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA