Bollettino Covid di oggi martedì 16 agosto 2022: 8.944 nuovi casi e 70 decessi. Tasso di positività al 14%

Covid in Italia, il bollettino di oggi martedì 16 agosto 2022. Sono 8.944 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 9.894. Le vittime sono 70, in aumento rispetto alle 42 di ieri. I tamponi effettuati sono 63.549. Il tasso è al 14%, in calo rispetto a ieri che era al 15.4%

Bollettino Covid di Ferragosto: 42 morti e 9.894 nuovi positivi. Crollano i contagi, ma anche i tamponi

Sono invece 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.544, 40 in più nelle ultimo 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 16:27

