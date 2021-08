Covid, il bollettino di oggi martedì 10 agosto 2021: 5.636 nuovi positivi e 31 morti. Il tasso di positività al 2,3%

Covid in Italia, il bollettino di oggi martedì 10 agosto 2021: 5.636 nuovi positivi e 31 morti. Il tasso di positività al 2,3%.

Sono 322 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.880, +4 rispetto a ieri.

Covid nel Lazio, il bollettino di martedì 10 agosto 2021: 703 nuovi positivi (313 a Roma) e un decesso

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.406.241, i morti 128.273. I dimessi e i guariti sono invece 4.161.645, con un incremento di 4.125 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 116.323, con un aumento di 1.468 nelle ultime 24 ore.

