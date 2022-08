Covid, il bollettino di oggi lunedì 8 agosto 2022: 11.976 nuovi positivi e 113 morti. Positività al 15,8%

Covid in Italia, il bollettino di lunedì 8 agosto 2022. Sono 11.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 26.662. Le vittime sono 113, in aumento rispetto alle 74 di ieri. Il tasso è al 15,8%, stabile rispetto al 16% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 75.602 tamponi. Sono invece 339 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.052, cioè 126 in più rispetto a ieri.

Bollettino Covid di domenica 7 agosto: quasi 27mila casi e 74 morti. Calano i contagi e i ricoveri

Gli italiani positivi al Coronavirus tornano a scendere verso la quota un milione: sono attualmente 1.054.167, ovvero 40.789 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.325.402 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.249. I dimessi e i guariti sono 20.097.986 con un incremento di 52.651.

Covid in Lombardia, 1.169 nuovi positivi e 27 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 8.810 tamponi effettuati, sono 1.169 i nuovi positivi (13,2 per cento). Cala di uno il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre salgono di 12 quelli nei reparti. Si registrano 27 decessi.

