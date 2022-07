Covid, il bollettino di oggi in Italia: 68.170 nuovi casi e 116 morti. Positività in calo al 19,4%

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 23 luglio 2022. Sono 68.170 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.075. Le vittime sono invece 116 rispetto alle 155 di ieri. Il tasso è al 19,4 %, in calo rispetto ieri quando era al 20,8%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 350.630 tamponi. Sono invece 408 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.857, 87 in meno rispetto a ieri .

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.431.860, ovvero 17.579 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.608.190 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.798. I dimessi e i guariti sono 19.005.532 con un incremento di 86.637.

Covid nel Lazio: 6.365 nuovi casi e 7 decessi

«Oggi nel Lazio su 4.318 tamponi molecolari e 28.675 tamponi antigenici per un totale di 32.993 tamponi, si registrano 6.365 nuovi casi positivi (+257), sono 7 i decessi (-4), 1.095 i ricoverati (+6), 73 le terapie intensive (+5) e +7.396 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,2%. I casi a Roma città sono a quota 3.023». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato.

