Covid in Italia, il bollettino di sabato 13 febbraio 2021 diffuso dal ministero della Salute. A partire dalle ore 17 su leggo.it potete seguire come sempre l'evoluzione della pandemia covid in Italia con i dati aggiornati di vittime e contagi nelle ultime 24 ore.

COVID: I PRIMI DATI DALLE REGIONI

È di 764 nuovi casi, età media 46 anni, e altri 14 decessi (età media 79,4, totale a 4.414 vittime), l'aggiornamento del report giornaliero delle 24 ore della Regione Toscana sull'epidemia Covid. In Toscana salgono così a 142.650 i casi di positività (+0,5%). Dei 764 in più rispetto a ieri, 746 sono stati rilevati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,3% (400 nelle 24 ore) e raggiungono quota 126.337. Gli attualmente positivi sono ora 11.899 (+3%) di cui 814 ricoverati (129 in terapia intensiva) e 11.085 in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o asintomatiche (+3,2%). Ci sono inoltre 26.077 persone (+0,5%) isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

IL BOLLETTINO COVID DI IERI

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.908 su 305.619 tamponi (ieri erano stati 15.146 su 292.533 tamponi). 316 i morti (ieri erano stati 391). Con 16.422 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 402.174, 2.845 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 5.092 unità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 14:54

