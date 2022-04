Covid Italia, oltre 15 milioni di positivi da inizio pandemia: contagiato un italiano su 4. Il bollettino di oggi

Covid Italia, il bollettino. Oggi 6 aprile si registrano 69.278 nuovi casi e 150 morti. I guariti sono 69.837. Sono -5 in pazienti in terapia intensiva, di minuiscono di 82 unità i ricoveri. Su un totale di 461.448 tamponi si registra un

tasso di positività al 15% (+0,0% rispetto a ieri). Sono 136.076.558 le dosi di vaccino somministrate in totale. Secondo i dati del ministero della Salute, ieri i positivi erano stati 88.173, le vittime invece 194.

Contagi a quota 15 milioni

Il totale dei casi di Covid ha superato i 15 milioni da inizio pandemia: vuol dire che un italiano su 4 è stato contagiato dal virus. Secondo i dati del ministero della salute, infatti, sono 15.035.943 i casi in totale. Sono 1.274.286 le persone attualmente positive, 102 in più nelle ultime 24 ore, mentre le vittime salgono a 160.253. I dimessi e i guariti sono 13.601.404, con un incremento di 69.837 rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 19:27

