Covid in Italia, bollettino oggi domenica 4 aprile: i primi dati dalle regioni

Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 4 aprile 2021, giorno di Pasqua. I dati arriveranno come sempre nel pomeriggio. I dati nazionali saranno preceduti dai dati delle singole regioni.

I PRIMI DATI DALLE REGIONI

VENETO

Sono 1.185 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 24 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 388.786 contagi e 10.738 vittime dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 37.467. Negli ospedali si registra un aumento dei ricoveri (+29) nei reparti ordinari, che hanno 1.938 pazienti, e una diminuzione (-5) nelle terapie intensive, con 297 posti letto occupati.

BASILICATA

In Basilicata sono 122 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (119 sono residenti) su un totale di 1.248 tamponi molecolari e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono cittadini di Lauria e Vietri di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 79. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.773 (+38), di cui 4.588 in isolamento domiciliare. Sono 14.293 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 438 quelle decedute.

MARCHE

Sono 323 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino e la tabella dei dati di oggi, 4 aprile. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3680 tamponi: 1849 nel percorso nuove diagnosi (di cui 484 nello screening con percorso Antigenico) e 1831 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17,5%).

TOSCANA

Sono 1.626 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino con la tabella dei nuovi positivi di oggi, 4 aprile. Registrati inoltre altri 26 morti. 201.744 in totale i casi di positività nella Regione. 1.575 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 167.062 (82,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.389 tamponi molecolari e 8.001 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,7% è risultato positivo. Sono invece 8.721 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.228, +1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.888 (7 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (4 in meno).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 274 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,82%. Sono inoltre 2.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 69 casi (3,29%). I decessi registrati sono 16, a cui si aggiungono due pregressi relativi allo scorso mese di marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 582. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.376, con la seguente suddivisione territoriale: 713 a Trieste, 1.780 a Udine, 639 a Pordenone e 244 a Gorizia. I totalmente guariti sono 78.287, i clinicamente guariti 4.094, mentre quelli in isolamento scendono a 13.096. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 99.517 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.844 a Trieste, 48.049 a Udine, 19.450 a Pordenone, 12.066 a Gorizia e 1.108 da fuori regione.

I DATI DI IERI

Erano 21.261 i positivi ieri al test del coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (venerdì 481). Sono stati 359.214 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sabato. Il tasso di positività è sceso al 5,9%, venerdì era al 6,6%. Sono 3.714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Aprile 2021, 16:09

