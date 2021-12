Covid, il bollettino di oggi lunedì 6 dicembre 2021: 9.503 nuovi contagi e 92 morti. Tasso di positività e terapie intensive in aumento

di

Covid, il bollettino di oggi lunedì 6 dicembre 2021. Sono 9.503 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.021. Sono invece 92 le vittime in un giorno, ieri erano state 43. Sono 301.560 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 525.108.

Il tasso di positività è al 3,1%, in aumento rispetto al 2,9% di ieri. Sono invece 743 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero 282 in più rispetto a ieri.

VACCINO: TERZA DOSE

«Dose booster per vaccinati e guariti dopo 5 mesi». Ecco la nuova circolare del Ministero della Salute, con i chiarimenti sulla somministrazione della dose di richiamo (booster) per le persone già vaccinate e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2: «Nei soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-COV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione)».

