Covid, bollettino di oggi 2 maggio 2021: morti e contagi nelle regioni

Covid Italia, il bollettino del 2 maggio. Ecco i dati sui nuovi contagi tramessi dalle Regioni. Ieri in tutto il Paese i positiviti erano stati 12.965, 226 le vittime.

TOSCANA - In Toscana sono 228.467 i casi di positività al Coronavirus, 730 in più rispetto a ieri. I nuovi casi - età media 42 anni - sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 11.633 tamponi molecolari e 3.300 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono invece 5.721 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,8% è risultato positivo. Rispetto a ieri cala il numero dei contagi giornalieri (erano 895) mentre sale il tasso dei positivi (pari al 2,8% e all'8,8% sulle prime diagnosi) a fronte però di un numero di tamponi più che dimezzato (31.714 test ieri). Si registrano purtroppo altri 17 decessi.

EMILIA ROMAGNA - Altri 950 casi di positività al Coronavirus si sono registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 9.852 tamponi, un numero molto inferiore rispetto al solito, come avviene abitualmente nei giorni festivi. Si registrano altre 13 vittime, fra loro anche un uomo di 49 anni in provincia di Ferrara, mentre c'è una leggera risalita di ricoveri. Dei nuovi positivi, 471 sono asintomatici e l'età media è di 38,8 anni. i casi attivi sono 41.763, il 95,4% dei quali in isolamento domiciliare, perché non richiedono particolari cure. I ricoverati in terapia intensiva sono 217, uno in più di ieri, quelli negli altri reparti Covid 1.671 (+31). I morti sono stati tre a Ravenna e Ferrara, due nelle province di Modena, Bologna e Rimini, uno in quelle di Forlì-Cesena. La provincia con il maggiro numero di contagi è Bologna (226), seguita da Reggio Emilia (151) e Modena (134) Flourish logoA Flourish bar chart race

UMBRIA - Nessun morto per Covid è stato registrato nelle ultime 24 ore in Umbria, dove però sono aumentati i ricoveri in ospedale, anche nelle terapie intensive. Secondo i dati della Regione aggiornati al 2 maggio, i ricoverati sono 201 (otto in più di ieri) dei quali 30 in terapia intensiva (due in più). Gli attualmente positivi sono 2.851 (30 in meno di ieri), i guariti 95, i nuovi contagi accertati 65, su 963 test antigenici e 802 tamponi molecolari analizzati.

LAZIO - Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (-7.181) e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 15 mila test, si registrano 986 casi positivi (-83), 13 i decessi (=) e +1.055 i guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, stabili i decessi, mentre sono in aumento i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500.

MARCHE - Sono 132 i positivi rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi nell'ultima giornata: 70 in provincia di Ancona, 22 in provincia di Ascoli Piceno, 18 in provincia di Macerata, 11 in provincia di Pesaro Urbino, 6 in provincia di Fermo e 5 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche «nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.008 tamponi: 974 nel percorso nuove diagnosi (di cui 44 nello screening con percorso Antigenico) e 1.034 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,6%)».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 16:23

