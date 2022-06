Covid, il bollettino di giovedì 9 giugno: 23.042 nuovi positivi e 84 morti, positività sale al 12,9%

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 9 giugno. Sono 23.042 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.361. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri quattro in più. Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 179.127 tamponi con il tasso di positività al 12,9%, in aumento rispetto all'11,8% di ieri. Sono 197 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.234, ovvero 62 in meno di ieri. I guariti odierni sono 27.228.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 17:27

