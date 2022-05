Covid, il bollettino di oggi giovedì 5 maggio 2022: 48.255 nuovi casi, 138 decessi. Tasso positività in rialzo

Covid, il bollettino di oggi giovedì 5 maggio 2022. Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 47.039. Le vittime sono invece 138, rispetto a ieri 14 in meno.

Sono 327.178 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, sempre secondo il ministero della Salute. Ieri erano stati 335.275. Il tasso di positività è al 14,7%, stabile rispetto al 14% di ieri. Sono 369 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.384, ovvero 230 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.165.124 le persone attualmente positive al Covid, 21.946 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.682.626 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.179. I dimessi e i guariti sono 15.353.323, con un incremento di 70.523 rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 16:38

