Covid, il bollettino di oggi giovedì 28 luglio: 60.381 nuovi positivi e 199 decessi. Positività al 20,3%

Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 28 luglio 2022. Sono 60.381 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 63.837. Le vittime sono 199, in calo rispetto alle 207 di ieri. Il tasso è al 20,3%, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 21%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 296.304 tamponi. Sono invece 406 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (18 meno di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.911, rispetto a ieri 183 in meno.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.352.329, ovvero 27.798 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.898.059 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 171.638. I dimessi e i guariti sono 19.374.092 con un incremento di 88.425.

«Oggi nel Lazio, su 4.342 tamponi molecolari e 21.691 tamponi antigenici per un totale di 26.033 tamponi, si registrano 4.609 nuovi casi positivi (-315); sono 16 i decessi (+3), 1.127 i ricoverati (-9), 75 le terapie intensive (-5) e +6.373 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.909». Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. «Prosegue il calo del numero totale dei casi su base settimanale, -30%», sottolinea. «L'incidenza scende a 795» casi «ogni 100mila abitanti - aggiunge - Il valore Rt scende a 1,05». Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 619 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 668 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 622 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 258 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 399 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 6: sono 547 i nuovi casi e 4 i decessi. Nelle province si registrano 1.496 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 454 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 658 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 156 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 228 i nuovi casi e 1 decesso.

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fonte di 42.006 tamponi effettuati, sono 7.669 i nuovi positivi (18,2 per cento). I ricoveri nelle terapie intensive diminuiscono di 9, mentre quelli nei reparti sono 21 meno di ieri. Si registrano 37 decessi, per un totale di 41.463 dall'inizio della pandemia.

