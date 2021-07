Covid, il bollettino di domenica 18 luglio 2021: in tutta Italia, nelle ultime 24 ore, si registrano 3.127 nuovi casi e tre morti. Aumentano i ricoveri ed il tasso di positività, ma calano le terapie intensive.

I nuovi casi accertati, rispetto a ieri, aumentano quindi di sei unità. Sono invece appena 3 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13. Calano i tamponi processati (165.269 oggi rispetto ai 244.797 di ieri) e questo fa salire il tasso di positività all'1,9% (ieri era pari all'1,3%). Aumentano i ricoverati in ospedale (1.136, 25 più di ieri) ma calano i pazienti più gravi in terapia intensiva (156, sei meno di ieri) dopo tre giorni consecutivi di aumento. Gli ingressi giornalieri nelle terapie intensive di tutta Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati appena tre.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.287.458, i morti 127.867. I dimessi ed i guariti sono invece 4.113.478, con un incremento di 501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 46.113, in aumento di 2.622 unità nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 44.821 (+2.603).

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 17:19

