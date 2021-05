Covid, il bollettino dei contagi di oggi domenica 16 maggio: 5753 nuovi casi e 93 morti. Indice di positività al 2.8%

Coronavirus Italia, il bollettino dei contagi di oggi 16 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 5753, 93 i morti. Ieri in tutto il Paese erano stati registrati 6.659 i nuovi contagi, 136 le vittime. Dati nazionali, quindi, in costante calo. Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi. Lo scorso 20 ottobre furono infatti 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127.

In Italia ci sono 5753 nuovi casi di coronavirus a fronte di 202.573 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 93 decessi (contro i 136 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 124.1563. In terapia intensiva sono ricoverati 1.779 pazienti mentre i guariti e dimessi sono 9630 per un totale di 3.706.084 da inizio pandemia.

Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 294.686. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,2% di ieri.

Sono 1.779 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 26 in meno rispetto a

ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 60 (ieri 63). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.134 persone, 359 meno di ieri.

