Covid, il bollettino di oggi domenica 28 novembre 2021: nuovi contagi e vittime

Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 28 novembre 2021: nuovi contagi e vittime nelle ultime 24 ore in Italia. I dati in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute.

DATI COVID REGIONI

Per il quarto giorno consecutivo il Veneto registra un numero di nuovi contagi Covid sopra quota duemila. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 2.082, e si contano anche 6 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti, dall«inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 513.531, quello delle vittime a 11.947. Schizza in alto il numero dei ricoveri. I malati Covid accolti nei reparti medici sono ora 513 (+25), quelli in terapia intensiva 93 (+3).

Oggi nel Lazio su 14.883 tamponi molecolari e 26.620 tamponi antigenici per un totale di 41.503 tamponi, si registrano 1.255 nuovi casi positivi al covid (+51), sono 4 i decessi (-2), 716 i ricoverati (+1), 94 le terapie intensive (+5) e +664 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 572. Ieri oltre 30 mila vaccini somministrati con un incremento del 53% rispetto alla settimana precedente. Vaccino, ieri raddoppiate le dosi: oltre 4 mila. «È una spinta importante alla campagna vaccinale», commenta l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Novembre 2021, 16:17

