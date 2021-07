Covid, il bollettino di oggi martedì 27 luglio: 4522 nuovi contagi e 24 vittime

Covid in Italia, il bollettino di martedì 27 luglio 2021: nelle ultime 24 ore registrati 4.522 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 241.890 tamponi processati (lunedì i contagi erano stati 3.117 con 88.247 test). Il tasso di positività cala all'1,9% (dal 3,5%). Ventiquattro i decessi, per un totale di 127.995 dall'inizio della pandemia. I guariti odierni sono 2.418. Aumentano terapie intensive (+7) e ricoveri (+99).

Sono 189 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 16 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.611, in aumento di 99 rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.325.046, i morti 127.995. I dimessi ed i guariti sono invece 4.126.741, con un incremento di 2.418 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 70.310, in aumento di 2.074 unità nelle ultime 24 ore.

