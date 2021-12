Covid, il bollettino di oggi giovedì 23 dicembre 2021: nuovi contagi e morti

Covid Italia, il bollettino di oggi giovedì 23 dicembre 2021. Nuovi contagi e morti nelle ultime 24 ore in Italia. I dati sono in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute.

Le previsioni sono state rispettate. I contagi Covid in Europa corrono veloci e tutte le regioni del Nord Italia sono ormai in rosso scuro. L'Ecdc, il Centro europero per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha diramato la nuova mappa di rischio che omologa parte dell'Italia al maggioranza dell'Europa (Romania unica macchia verde). Restano in giallo solo Puglia, Molise e Sardegna, mentre il resto delle regioni sono indicate come rosse.

Ecdc: Nord Italia in rosso scuro

Dall'Emilia Romagna in su, l'Italia è per l'Ecdc ufficialmente in rosso scuro. Il numero di contagio è in forte aumento, così come nel resto dell'Europa. Il bollettino di ieri ha segnato 36 mila nuovi contagiati, di cui 10 mila solo in Lombardia. Il tasso di positività è salito al 4,65%.

Oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito per stabilire le nuove restrizioni. Certa l'introduzione delle mascherine all'aperto. Attesa per la comunicazione sui tamponi ai vaccinati per grandi eventi e spettacoli. Totalmente in rosso scuro la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, che pensano al lockdown. In Spagna, come in Italia, la situazione peggiore riguarda le regioni del Nord.

