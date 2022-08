Covid, il bollettino di oggi lunedì 1 agosto 2022: 18.813 nuovi contagi e 121 vittime

Sono 18.813 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 36.966 di ieri, per un totale di 21.059.545 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 121, contro gli 83 di ieri, per un totale di 172.207 sempre dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 105.839 , contro i 204.903 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 17,8 per cento, contro il 18 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.254.753.

Covid: 18.813 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 17,8 per cento

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 398, dieci in più di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 10.527, 28 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 41.129, per un totale di 19.632.585 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Emilia-Romagna (2.599), Lazio (1.853) e Lombardia (1.721).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 18:31

