Covid, bimba di 7 mesi positiva al test: rintracciata la famiglia e messa in quarantena

Positiva al Covid-19 a Cosenza una bambina di 7 mesi di nazionalità straniera. Secondo quanto si apprende, la piccola è stata portata dai genitori nell'ospedale del capoluogo con febbre e altri sintomi, ed è stata sottoposta al tampone. I genitori però, non hanno atteso l'esito del test e hanno lasciato la struttura ospedaliera senza informare i sanitari.

Positiva al test

Covid, bimba di 11 mesi positiva trasferita da Formia al Bambino Gesù: contagiato anche il papà Una bimba di 11 mesi è stata trasferita dall'ospedale di , dove era arrivata insieme al padre, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù nella sede di Palidoro (Fiumicino). Sia il genitore sia la bimba, quest'ultima arrivata con febbre alta, sono risultati positivi al coronavirus Sars-CoV-2. La bambina sarebbe "in condizioni discrete".

Solo dopo sono stati rintracciati dalle Autorità in quanto il tampone della bambina è risultato positivo. L'intero nucleo familiare è stato posto in isolamento domiciliare per osservare il periodo di quarantena.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 17:07

