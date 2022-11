Covid, Bassetti: «Natale a rischio, troppi anziani senza quarta dose»

di Redazione web

Il Natale si avvicina e così di nuovo (purtroppo), anche la minaccia del Covid. Il virologo Matteo Bassetti consiglia agli anziani di farsi la quarta dose di vaccino: farà trascorrere loro feste più tranquille.

La quarta dose

Da quando è scoppiata la pandemia nel 2020, il Covid è entrato purtroppo a far parte della quotidianità della gente. Manca un mese a Natale e per passare le feste più tranquillamente possibile, Bassetti ai microfoni di Adnkronos, parla alle persone più anziane: «Soprattutto gli over 80 stanno sottovalutando la vaccinazione anti-Covid e anche quella antinfluenzale. Questo è un errore e un rischio altissimo che non possiamo permetterci in vista del Natale».

L'opinione di Bassetti

Secondo il virologo la prudenza non è mai troppa soprattutto se si parla di anziani: «Se vogliono passare delle belle vacanze a dicembre con i nipoti e i figli, soprattutto in compagnia degli anziani e dei fragili, occorre che quest'ultimi si vadano a vaccinare contro Sars-CoV-2 e contro l'influenza. Stiamo vedendo tantissime persone che nel 2022 non hanno fatto la vaccinazione anti-Covid, parliamo di over 80 che non possono prescindere dalla quarta

dose».

