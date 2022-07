Covid, bambino di 7 anni muore in ospedale: crisi respiratoria fatale

Bimbo deceduto per il virus covid. E' successo nel Lazio. Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove era ricoverato da questa mattina a causa di una crisi respiratoria dovuta al Covid 19. I familiari hanno sporto denuncia appena appresa la notizia del decesso, considerato che avevano chiesto con insistenza di trasferire il bambino a Roma, secondo quanto raccontato. A rivelarlo è Il Messaggero in un articolo a firma di Giovanni Del Giaccio.

In ospedale è stata fatta intervenire la Polizia per chiarire l'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione dei familiari pare non fosse immediatamente disponibile un'ambulanza per il trasferimento in rianimazione a Roma.

