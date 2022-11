Covid, «gli asintomatici rientrano in attività dopo 5 giorni». Schillaci: ecco le nuove regole

di Redazione web

Cambiano le regole sul Covid a cui sta lavorando il ministro della Salute, Orazio Schillaci che a Campobasso, all'Università del Molise, ha indicato un cambio di passo: «Stiamo lavorando per fa sì che gli asintomatici possano dopo cinque giorni rientrare nelle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge» ha detto Schillaci a margine dell'inaugurazione dell'Anno accademico.

«Mascherina o fate Natale a letto», monito del presidente De Luca agli studenti. Ed è stato applaudito

Malata di tumore, cerca la mamma biologica su Facebook: «Vorrei abbracciarla prima di morire»

Contagi in alto

Nel frattempo salgono i contagi da Covid-19 nell'ultima settimana in Italia. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+9,1%) ed i decessi, mentre registrano un lieve aumento le terapie intensive (+1,2%), secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 18-24 novembre. Ancora in calo, invece, le somministrazioni della quarta dose di vaccino (-14,5%), che secondo Gimbe lasciano scoperte quasi 3 persone su 4.

Tredicesima in arrivo per 34 milioni di italiani, ecco quando. Ma un quarto della cifra se la 'mangeranno' le tasse

Regole a scuola

Le norme anticovid per l’anno scolastico, fornite dal Ministero dell’istruzione a fine agosto sono ancora valide. Le persone positive sono sottoposte all’isolamento, per il rientro a scuola è necessario il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. L’isolamento è di cinque giorni per casi asintomatici o asintomatici da almeno due giorni ed in presenza di test finale negativo, nel caso di contatti con casi positivi, invece, non sono previste misure speciali. Dato l’isolamento obbligatorio di cinque giorni, può avvenire che il positivo – docente, studente o personale Ata – rientri a scuola, ma i contatti obbligati all’utilizzo della mascherina FfP2 dovranno proseguire fino aldecimo giorno dalla data del contatto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA